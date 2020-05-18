Драчёв — о долге СБР перед IBU: нашей команде приходится оплачивать всё, что было раньше

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как обстоит ситуация с долгом организации перед Международным союзом биатлонистов.

«Пока у нас есть информация на 4 февраля. Это 354 тысячи евро. За это время, наверное, что-то изменилось. Всё, что происходит в сторону российского биатлона, будь то звонки, адвокаты и прочее, — всё записывается на наш счёт.

В марте были судебные дела по нашим девочкам: Ольге Вилухиной, Ольге Зайцевой, Яне Романовой. Это тоже придёт нам от IBU, что крайне непонятно. Нашей молодой команде приходится оплачивать всё то, что было раньше.

Мы понимаем, что спорт финансируется из двух источников: из Министерства спорта РФ, которое в целом финансирует всю спортивную подготовку и соревновательный процесс, и от спонсоров. И этот второй источник будет под вопросом, у многих компаний вопрос стоит не как помочь клубам и федерациям, а как самим остаться на плаву. Многие контракты, думаю, будут пересмотрены.

Одна надежда на мощные и сильные компании: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и другие, которые останутся в топе и продолжат помогать спорту», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».