Источник: одним из тренеров, приглашённых в сборную Болгарии, стал Александр Касперович

Одним из российских тренеров, приглашённых в сборную Болгарии, является Александр Касперович, личный наставник Александра Логинова, сообщает болгарское издание Dir. Имя второго специалиста не называется.
Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что в новом сезоне со сборной будут работать два тренера. Один из них будет главным тренером, а второй — тренером по стрельбе. Предполагается, что специалисты будут работать с мужской сборной Болагрии.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам не удалось провести заключительный этап сезона в Норвегии. Заключительные этапы Кубка мира проходили без зрителей.
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце Касперович оказался в центре скандала. Тренер использовал чужую аккредитацию.
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