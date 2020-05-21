Касперович не станет переманивать россиян в сборную Болгарии
Российский тренер Александр Касперович, который в следующем сезоне будет работать старшим тренером сборной Болгарии, будет привлекать российских биатлонистов исключительно в качестве спарринг-партнёров.
«Никого из россиян не присматриваю, никогда этим не занимался, ни в коем случае. Об этом даже речи быть не может. Только, быть может, будем привлекать как спарринг-партнёров, потому что я также продолжаю сотрудничество с питерской федерацией», — цитирует Касперовича ТАСС.
О договорённости Касперовича и Федерации биатлона Болгарии стало известно вчера, 20 мая. Сегодня это подтвердила глава организации Екатерина Дафовска. Также в болгарской сборной будет работать бывший старший тренер женской российской команды Виталий Норицын.
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