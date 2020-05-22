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«Это пушка и жара, ребята!» Дмитрий Губерниев показал видео, как спел старую песню

«Это пушка и жара, ребята!» Дмитрий Губерниев показал видео, как спел старую песню
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он спел под караоке. Комментатор спел песню, которую в 80-х годах исполняли Мирдза Зивере и Имант Ванзович.

«По заявкам публики! И снова громкий хит! Вспомнил песню детства, исполненную много лет назад прибалтийским дуэтом! Мирдза Зивере — Имант Ванзович! Надо подумать, это пушка и жара, ребята! Жду огня в комментариях!» — подписал комментатор видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Не все подписчики оценили вокальное мастерство Губерниева.

«Дмитрий, вы лучший комментатор, но певец… Извините!» — написал один из них в комментариях к соответствующему посту.

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