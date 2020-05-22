А. Резцова: я бы на месте Логинова просто обрубила бы концы с Касперовичем

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала информацию, согласно которой Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, возглавит сборную Болгарии. По словам Резцовой, Логинову не стоит продолжать работу с Касперовичем. Сам Касперович ранее сообщил, что не планирует прекращать сотрудничество с Логиновым.
«Я бы на Сашином месте просто обрубила бы концы (с Касперовичем) и готовилась бы здесь с командой. Это моё мнение, я его никому не навязываю. Саша много времени работал с Касперовичем, Саша ему доверяет на 200%, но моё мнение, надо бы Логинову просто остаться спокойно здесь. Если Касперович уехал, то пусть тренирует там болгар, а Саше надо со сборной на централизованную подготовку», — цитирует Резцову РИА «Новости».
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