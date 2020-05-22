Касперович продолжит работать с Логиновым после назначения тренером сборной Болгарии

Российский тренер Александр Касперович, который в следующем сезоне будет работать старшим тренером сборной Болгарии рассказал, что собирается и дальше работать с чемпионом мира Александром Логиновым.
«С Сашей всё нормально, у нас все обговорено — в том числе и по подготовке, и мы так же продолжаем сотрудничать, будем работать. Сегодня, правда, Владимир Петрович Драчев говорит, что неясно, как можно работать дистанционно, но весь мир так работает в данный момент, и всё получается. Говорят, что вообще многие перейдут на этот формат общения. Сейчас идёт подготовка у Саши, все нормально, на данном этапе всё идет по плану, и как только разрешат стрелять — будем стрелять», — приводит слова Касперовича ТАСС.
О договорённости Касперовича и Федерации биатлона Болгарии стало известно вчера, 20 мая. Сегодня это подтвердила глава организации Екатерина Дафовска. Также в болгарской сборной будет работать бывший старший тренер женской российской команды Виталий Норицын.
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