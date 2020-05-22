Васильев: зачем слушать Драчёва? Сегодня он скажет так, а завтра иначе
Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы СБР Владимира Драчёва, который сообщил об отсутствии имён Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в списке тренеров на утверждение в Минспорте.
«Помните фразу из произведения Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте советских газет, чтобы не испортить свой аппетит». Тоже самое и с Драчёвым. Что вы его слушаете? У него семь пятниц на неделе. Сегодня он скажет так, а завтра иначе. Зачем его слушать?
У нас главное лицо Международного союза биатлонистов — Олле Далин. Они с Драчёвым — два брата-близнеца. Ни тот ни другой не решают никаких вопросов, только разговоры», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
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