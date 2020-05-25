А. Резцова: жаль, что Норицына отпустили. Он от безысходности в Болгарию подался

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением о переходе российских тренеров Виталия Норицына и Александра Касперовича в сборную Болгарии. Норицын в минувшем сезоне был старшим тренером женской сборной России, а Касперович является личным тренером Александра Логинова.

«Касперович мне как-то без разницы, с ним, по крайней мере, девочки не готовились. А вот Норицын – мне жаль, что его не взяли в тренерский штаб, отпустили. А он от безысходности за границу подался, ему же надо работать. Если его пригласили, то почему бы нет? В нашем биатлоне нередко так получается, что и спортсмены уходят в другие страны, и тренеры уезжают», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».