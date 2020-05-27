Васильев: Касперович пока не увольняется из федерации биатлона Санкт-Петербурга

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, комментируя предстоящий переход тренера Александра Касперовича в сборную Болгарии, сообщил, что специалист пока продолжает выполнять свои функции в организации. Ранее Касперович провёл встречу с Васильевым и старшим тренером сборной Санкт-Петербурга Сергеем Башкировым.

«Ничего особенного на встрече не было, всё прошло в рядовом режиме, обсуждали рабочие вопросы. Пока он от нас не увольняется, для начала нужно съездить в Болгарию и всё обговорить окончательно.

Формально Касперович должен будет уйти из нашей федерации, так как его основным местом работы станет федерация биатлона Болгарии. Но он говорил, что продолжит помогать нам. Мне кажется, пока рано говорить о будущем», — цитирует Васильева РИА «Новости».