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Губерниев: по моей информации, главного тренера сборной России по биатлону пока не будет

Губерниев: по моей информации, главного тренера сборной России по биатлону пока не будет
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился инсайдами о возможных назначениях в Союзе биатлонистов России (СБР, а также сообщил, что в ближайшее время должность главного тренера сборной будет вакантной.

«По моей информации, главного тренера по биатлону пока не будет. Польховского вроде не рассматривают. В том или ином качестве может появиться и Николай Лопухов. Но это пока секрет… Владимир Драчёв в эти дни поработал ударно, и рано его начали списывать со счетов», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 27 мая, в СМИ появилась информация о рекомендации советом правления Союза биатлонистов России (СБР) на должность старших тренеров сборной Михаила Шашилова и Юрия Каминского. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский.

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