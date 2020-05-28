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Аликин: чехарда с тренерами надоела. СБР сам запутался в том, чего хочет

Аликин: чехарда с тренерами надоела. СБР сам запутался в том, чего хочет
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил разочарование тренерской чехардой в российской команде.

«Надоела уже эта чехарда, сам СБР запутался в том, чего он хочет. Не думаю, что новые кандидаты — это хороший вариант. Ничего хорошего из этого не получится. Критики будет много. Не знаю, как Шашилов согласился на эту должность, видимо, уговорили. У него же в Екатеринбурге много работы было. Можно уйти в сборную, а если не получится? В регионе займут его место, и останется он у разбитого корыта. Люди же боятся уйти с насиженных мест.

Хорошо уже то, что не оставили в штабе Кабукова и Королькевича. Это плюс. Они были в сборной и ничего не показывали, у них были проблемы и в Казахстане. Я не понимаю, зачем Валерий Николаевич Польховский тащил сейчас Кабукова в сборную», — сказал Аликин в интервью «Р-Спорт».

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