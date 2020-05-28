Аликин: чехарда с тренерами надоела. СБР сам запутался в том, чего хочет

Олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил разочарование тренерской чехардой в российской команде.
«Надоела уже эта чехарда, сам СБР запутался в том, чего он хочет. Не думаю, что новые кандидаты — это хороший вариант. Ничего хорошего из этого не получится. Критики будет много. Не знаю, как Шашилов согласился на эту должность, видимо, уговорили. У него же в Екатеринбурге много работы было. Можно уйти в сборную, а если не получится? В регионе займут его место, и останется он у разбитого корыта. Люди же боятся уйти с насиженных мест.
Хорошо уже то, что не оставили в штабе Кабукова и Королькевича. Это плюс. Они были в сборной и ничего не показывали, у них были проблемы и в Казахстане. Я не понимаю, зачем Валерий Николаевич Польховский тащил сейчас Кабукова в сборную», — сказал Аликин в интервью «Р-Спорт».
- 28 мая 2020
-
14:25
-
13:30
-
13:25
-
12:24
-
00:46
- 27 мая 2020
-
23:43
-
23:17
-
21:25
-
20:54
-
19:53
-
19:35
-
18:10
-
17:42
-
17:21
-
17:04
-
16:28
-
16:15
-
16:09
- 26 мая 2020
-
17:59
-
15:46
-
13:41
-
09:38
- 25 мая 2020
-
23:54
-
20:33
-
19:41
-
18:58
-
17:34
-
13:57
-
13:45
-
12:58
- 24 мая 2020
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:44
-
12:02