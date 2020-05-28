Аликин — о приглашении Каминского: что лыжники дадут нам, биатлонистам? Смысла в этом нет

Олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин считает, что нет смысла приглашать в сборную лыжных тренеров, каковым является Юрий Каминский, рекомендованный на должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону. Каминский тренировал Никиту Крюкова, завоевавшего золото Олимпиады-2010 в Ванкувере в личном спринте классическим ходом, с семи лет.
«О Каминском ничего не знаю, он же лыжный тренер. Видимо, в лыжах упразднили какую-то группу, он остался не у дел и пошёл в биатлон. Сколько приходило к нам лыжников и чего? Были большие результаты, что ли? Что они дадут нам, биатлонистам? Никакого смысла в этом нет. У нас абсолютно разные методики, разная работа. Не знаю, чем мотивировано такое решение», — сказал Аликин в интервью «Р-Спорт».
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