Кабуков прокомментировал исключение из списка тренеров сборной России по биатлону

Тренер Роберт Кабуков прокомментировал предложение сделать Юрия Каминского и Михаила Шашилова тренерами мужской и женской сборных по биатлону соответственно.
Напомним, ранее был утверждён другой состав тренеров, в соответствии с которым мужскую команду должен был возглавить Кабуков, а женскую — Владимир Королькевич. Вчера, 27 мая, правление СБР отказалось от этого варианта.
«Претензий у меня никаких нет, рабочая ситуация. Соглашусь ли на работу в России, если предложат ещё раз? Возможно, просто надо будет всё оговаривать на начальной стадии, возможно, заключать предварительное соглашение. В крайнем случае иметь запасной вариант.
Я и Владимир Королькевич дали согласие, поэтому других предложений не рассматривали. При этом во всех странах тренеры приступают к работе с 1 мая, поэтому да, сейчас мы остались без работы, и найти её на предстоящий сезон шансов практически нет. Независимо от того, будет Петров, Иванов или Сидоров, мы заинтересованы в том, чтобы у команды были хорошие результаты», — цитирует Кабукова ТАСС.
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