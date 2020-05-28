Петухов: Каминский — тренер с незаурядным складом ума, умеющий подводить к главным стартам

Чемпион мира 2013 года, бронзовый призёр Олимпиады-2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал новость о рекомендации бывшего тренера спринтерской группы Юрия Каминского на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону.



«Я сам недавно узнал относительно возможного назначения Юрия Михайловича старшим тренером мужской сборной по биатлону и ещё не говорил с ним на эту тему. Но если вы хотите знать моё мнение, как его бывшего подопечного, то могу сказать, что это тренер с большим профессиональным опытом, незаурядным складом ума.



Он умеет подводить спортсменов к главным стартам сезона и практически всегда добивается результата. Считаю, что в СБР приняли правильное решение и результаты мужской сборной пойдут в гору», – сказал Петухов в интервью «Известиям».

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