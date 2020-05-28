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Дмитрий Губерниев: я хайпую, и это совершенно нормально

Дмитрий Губерниев: я хайпую, и это совершенно нормально
Биатлон 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к одиозным высказываниям в социальных сетях.

«Я выражаю своё мнение. Но если я скажу, что не хайпую, я совру. Мне кажется, это совершенно нормально.

Я вот написал вчера текст про Каминского, добавил про лыжи. Я добавил это ровным счётом для заголовка. При всём при том, что это абсолютная правда, что оттуда в прямом смысле выгнали с волчьим билетом великолепного тренера, расформировали группу, но я понимал, что это совпадет с желанием выпускающих редакторов на лентах информационных агентств. Я слежу за рейтингом цитируемости», — заявил Губерниев в интервью Андрею Митькову на канале МИТЬКoff в YouTube.

Губерниев регулярно входит в топ рейтинга самых цитируемых российских журналистов России.

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