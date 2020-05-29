Касперович объявил об уходе из федерации биатлона Санкт-Петербурга
Российский тренер Александр Касперович сообщил об уходе с поста главного тренера сборной Санкт-Петербурга по биатлону. Напомним, ранее стало известно, что с нового сезона специалист возглавит сборную Болгарии по биатлону.
«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня. Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми работал, — Сергея Башкирова и Павла Максимова», — приводит слова Касперовича News.ru.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посоветовала чемпиону мира по биатлону Александру Логинову уйти от Касперовича, который является его личным тренером.
А. Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича
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