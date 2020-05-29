Касперович объявил об уходе из федерации биатлона Санкт-Петербурга

Российский тренер Александр Касперович сообщил об уходе с поста главного тренера сборной Санкт-Петербурга по биатлону. Напомним, ранее стало известно, что с нового сезона специалист возглавит сборную Болгарии по биатлону.

«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня. Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми работал, — Сергея Башкирова и Павла Максимова», — приводит слова Касперовича News.ru.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посоветовала чемпиону мира по биатлону Александру Логинову уйти от Касперовича, который является его личным тренером.