Каминский: будем разговаривать с Логиновым. К элитному спортсмену нужен особый подход

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о перспективах лидеров команды, Александра Логинова и Матвея Елисеева. По мнению Каминского, они могут улучшить результаты в следующем сезоне.

«Поскольку с биатлонистами я не работал, приведу пример из лыжных гонок. Алексей Петухов попал ко мне в команду в возрасте 25 лет, но при этом он сумел сильно прогрессировать. Из резервиста сборной он стал одним из лидеров мирового лыжного спринта.

Почему бы и другим не добиться прогресса? Многое зависит от самого спортсмена, его желания расти. Ещё надо посмотреть, за счёт каких качеств он раньше добивался результата. Если виден потенциал, то прогресс, конечно, будет.

Да, Россия сдала свои лидирующие позиции, в мужском биатлоне лидерами сейчас являются Норвегия и Франция. Но меня приглашали не для того, чтобы мы оставались без медалей. Безусловно, спортсмены и весь состав специалистов, который их окружает, должны работать для завоевания наград.

Надо мотивировать спортсмена, найти что-то новое, для того меня и пригласили. Если бы было всё хорошо и замечательно, обо мне, наверное, и не вспомнили бы.

Что касается Саши Логинова, будем с ним разговаривать, искать те точки, которые позволят прогрессировать. При этом понятно, что к элитному спортсмену нужен особый подход», — цитирует Каминского ТАСС.

Ранее специалист работал исключительно с лыжниками.