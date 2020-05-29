Дмитрий Васильев: приходить в СБР с одним-двумя спонсорами — удел не очень серьёзных людей

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что подумает о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), если сможет найти дополнительные источники финансирования, которые позволят не только закрыть долги федерации перед IBU, но и обеспечить нормальную деятельность СБР до конца следующего олимпийского цикла.

Досрочные выборы президента СБР должны состояться на отчётно-выборной конференции 11 июля.

«Пока веду диалог с потенциальными партнёрами для определения примерного бюджета. Он должен быть внушительным, чтобы не существовать, не латать дыры, а спокойно планировать работу на будущее. И не на два года. За это время сложно провести кардинальные и фундаментальные изменения. Должен быть сформирован серьёзный бюджет как минимум на шесть лет — до конца следующего олимпийского цикла.

Только после этого можно будет сказать что-то конкретное — иду я на выборы или нет. А приходить в СБР с одним-двумя спонсорами, садиться на трон, держа в одной руке державу, в другой — скипетр, и повелевать… Это удел не очень серьёзных людей. Кто подходит к делу фундаментально, того это волнует в последнюю очередь.

В СБР непростая ситуация, немалые долги. Их надо кому-то гасить, а также выстраивать принципиально новую работу, системно подходить к решению всех вопросов и чётко распределять функционал между специалистами. Чтобы не было хаоса, как в последние два года», — приводят слова Васильева «Известия».