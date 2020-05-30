А. Резцова — о новом тренерском штабе сборной: перетасовали колоду… Все в недоумении

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новые назначения в тренерском штабе сборной России по биатлону.
«Почему именно эти люди вошли в тренерский штаб, я не знаю. Только заочно. Словом, перетасовали колоду… Какой король выскочит — бубновый или крестовый, кто из них будет? Все в недоумении. И все задаёмся вопросами.
На ребят поставили лыжника — Юрия Каминского. Он тренировал Никиту Крюкова. У меня зять — Роман Виролайнен — у него в лыжах тренировался. Он неплохой тренер. Я его не знаю как человека. Но результаты были неплохие у ребят. У него получалось подводить спортсменов к основным стартам. Михаил Шашилов — хороший специалист, он хороший стрелок. Я полагаю, что он в основном будет за стрельбу отвечать у девчонок. По гонкам я не могу сказать, что он большой знаток. Он немножко сложноватый как человек. Резковатый. И я не знаю, как у него получится с девчонками находить взаимопонимание.
Шашилову за 60 лет? Для старшего тренера — нормально. Ему же не надо бегать вдоль лыжни, передавать палки. До Олимпиады может пару лет поработать с ними. Подтянуть. А там видно будет, как пойдёт у них дело. Ему нужно чисто стрелковую подготовку подтянуть. Он Миронову подтянул», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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