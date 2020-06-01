Королькевич ответил на обвинения в причастности к допингу, выдвинутые Драчёвым

Владимир Королькевич, который в первом варианте тренерского штаба сборной России по биатлону должен был возглавить женскую команду, прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва о своей причастности к допингу.
«Меня поражает вот что: человек руководит биатлоном в большой стране и абсолютно не владеет информацией. Просто хватается за соломинку и винит кого-то в допинге, потому что ему надо удержаться на президентском стуле.
Обвинения в допинге накануне Сочи-2014? У руководителя, тем более если это бывший спортсмен такого ранга, есть все ресурсы, чтобы не просто говорить, а приводить факты. Хочешь — докажи виновность тренера, в данном случае меня. Если я виновен, пусть меня накажут по полной программе. Или докажи виновность другого человека — назовём его Х. Создай комиссию, проведи расследование…
Я гарантирую, что если провести все цепочки, то виновный найдётся. И это будет не Королькевич. Королькевич — козёл отпущения, не более.
Если не проводишь расследование, то будь корректным. Тебя как руководителя не устраивает тренер Королькевич — значит, подбери хорошие аргументы: он нам не подходит, таково мнение спортсменов, мнение руководства. Но используется только тот приём, которым можно больно ударить — допинг.
Я не оставлю в стороне эти обвинения. Жить с этим, конечно, тяжело, тем более история тянется больше 6 лет. Мне казалось, наступил период, когда всё успокоилось, но сейчас человек снова вынес это публично, в результате я не получил работу. Думаю, он понесёт ответственность — после небольшой паузы мы вернёмся к этой теме.
Сегодня всем должно быть понятно: ни один тренер не стоял с инъекцией, не предлагал, не принуждал кого-то использовать допинг. Я гарантирую, что перед Олимпиадой в моей группе слово «допинг» не проистекало из уст тренеров. Такое можно представить, только если кто-то из них полностью потерял голову, контроль над собой.
Позывы что-то рассказать у меня есть. 40 лет я работал с национальными командами на острие, и ко мне не было ни одного нарекания по части допинга. А потом с первым приходом в Россию я получил такую оплеуху. Скоро я вернусь к этой теме — сначала мне нужны некоторые консультации.
Носить в себе уже надоело, тем более если 6 лет спустя тебя не прекращают клевать. На это надо реагировать надлежащим образом», – приводит слова Королькевича Sports.ru.
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