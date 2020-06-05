Дмитрий Ярошенко: этот цирк в СБР всем надоел, без третейского судьи не обойтись

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что конфликт президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва и правления СБР не разрешить без вмешательства третьей стороны.
«Согласен с выдающимися личностями биатлона, которые говорят, что придёт третий человек, всех разгонит и сделает всё самостоятельно. К этому мы и движемся. Этот цирк — а это именно цирк – всем надоел. Вижу эту ситуацию так, что без третейского судьи уже никак не обойтись. И правление, и президент не хотят уходить в сторону. И получается патовая ситуация: без подписи президента не утверждаются тренеры, а правление рекомендует других специалистов.
И это я привёл лишь один пример. Нужна какая-то авторитетная личность, которая придёт и скажет: «Вы тут уже надоели, не можете договориться, поэтому будете действовать вот так». Мы видим, что ни одна из двух сторон не может найти компромиссные решения. Правление не устраивает президент, а глава СБР не воспринимает это правление", — приводит слова Ярошенко РИА «Новости».
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