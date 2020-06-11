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Хованцев стал администратором сборной России по биатлону, Польховского вывели из состава

Хованцев стал администратором сборной России по биатлону, Польховского вывели из состава
Биатлон / Кубок мира 0

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликовали списки кандидатов в сборные страны по биатлону на сезон-2020/2021. Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев вошёл в состав специалистов, которым предстоит работать с национальной командой. Он займёт должность администратора тренировочного процесса.

Вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Валерия Польховского исключили из списков тренеров и специалистов, хотя в первоначальном варианте его фамилия присутствовала. Бывший биатлонист Сергей Рожков вернулся на должность начальника команды — ранее он уже занимал этот пост. Тренер по стрельбе Леонид Гурьев продолжит работу с женской сборной, хотя в первоначальном варианте его фамилия отсутствовала.

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