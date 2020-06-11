Анатолий Хованцев объяснил, зачем нужен экспертный совет при СБР

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, для чего планируется создать экспертный совет при Союзе биатлонистов России.

«Решение о создании экспертного совета должно быть принято в ближайшее время. Основная задача — это консультация тренировочных мероприятий команд. Я не беру во внимание основной состав, есть ещё юниорские команды.

Будем наблюдать за работой биатлонистов и контактировать с тренерами. Думаю, что при начале централизованной подготовки данный совет начнёт свою деятельность», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

Напомним, президент СБР Владимир Драчёв не исключил, что Хованцев может стать членом экспертного совета.

Ранее Хованцев прокомментировал текущую ситуацию в СБР.