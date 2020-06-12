С бывшего главы IBU Бессеберга сняли обвинения в сокрытии допинга у биатлонистов России

C бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга сняли обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у российских спортсменов. Об этом сообщил адвокат функционера Норберт Весс.
Напомним, ранее бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что IBU якобы помогал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) скрывать положительные допинг-пробы россиян, вследствие чего Бессеберг был вынужден покинуть пост главы организации.
«Власти Норвегии взяли на себя только часть расследования, связанную с подозрением в коррупции. Это означает, что предполагаемое участие Бессеберга в допинг-мошенничестве со стороны российских спортсменов больше не будет предметом расследования ни в Норвегии, ни в Австрии.
Утверждение о допинг-мошенничестве было связано с тем, что Бессеберг якобы помогал российским биатлонистам участвовать в соревнованиях, даже если они использовали допинг или запрещённые методы. Это обвинение больше не является частью расследования», — приводит слова адвоката TV2.
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