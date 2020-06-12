А. Резцова: приходите на место Драчёва и сделайте, говорить-то мы все горазды

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение о предстоящей отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), на которой может произойти смена руководства организации.

«Слышала, что на место Драчёва хотят выдвинуть и Васильева, и Богалий. Давайте ещё подтянем Ахатову, людей, которые были под подозрением. Мы не рассматриваем других тренеров на местах, в регионах, которые подготовили чемпионов мира и призёров. Васильев раскритиковал экспертный совет СБР, потому что хочет, чтобы выбрали его. В последнее время он столько комментирует, будто знает больше вообще всех.

Ну, приходите на место Драчёва и сделайте. Сомневаюсь, что выйдет. У нас и Губерниев много комментирует по гонкам. Но что-то после их комментариев ничего не меняется. Надо на деле помогать команде, а говорить-то мы все горазды. В частности, Резцова, которую никуда не подпускают. Никому не нравится правда. Нам и хочется хвалить и благодарить, но мы не видим за что.

У нас был Прохоров – критиковали, Кравцов – критиковали. Сейчас Драчёв – критикуем, и есть за что. К сожалению, сказать «спасибо» не за что. По крайней мере, те, кто идут на эти посты, должны правильно воспринимать критику, делать выводы и что-то менять в лучшую сторону. Но этого не происходит», — приводит слова Резцовой «Всёпроспорт».