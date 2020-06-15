Юрлова-Перхт опровергла слова Барнашова о продолжительности её карьеры

Чемпионка мира 2015 года по биатлону в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт опровергла слова тренера Владимира Барнашова относительно продолжительности карьеры спортсменки. Ранее Барнашов сказал, что россиянка точно продолжит карьеру до 2022 года.

«Нет, наверное, это не так. После всех неудачных попыток съездить на Олимпийские игры я поставила себе цель, что всегда живу только предыдущим сезоном. Я не закидываю далеко свои желания и стремления. Концентрируюсь на настоящем моменте, на том, как подойти к подготовительному сезону, что улучшить по сравнению с прошедшим годом, что добавить, что убавить.

Не соглашусь с жёстким заверением, что я буду бегать до 2022 года. Я сейчас нацелена на качественную летнюю подготовку с последующей подготовкой к предстоящему сезону», — рассказала Юрлова-Перхт в эфире радио «Маяк».