CAS рассмотрит дело Евгения Устюгова 20 октября
Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело российского биатлониста Евгения Устюгова 20 октября, сообщает пресс-служба суда.
Устюгов 15 февраля был дисквалифицирован на два года Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил.
Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован.
Решение о дисквалификации Устюгова было принято на основе данных, которые организация получила из Московской антидопинговой лаборатории. Устюгов завершил карьеру ещё в 2014 году.
Биатлонист Устюгов: видимо, кто-то охотится за российскими медалями
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