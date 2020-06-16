CAS рассмотрит дело Евгения Устюгова 20 октября

Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело российского биатлониста Евгения Устюгова 20 октября, сообщает пресс-служба суда.

Устюгов 15 февраля был дисквалифицирован на два года Международным союзом биатлонистов (IBU). Организация обвинила спортсмена в нарушении антидопинговых правил.

Из-за дисквалификации Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года, которую он завоевал в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым. Результат российской команды был аннулирован.

Решение о дисквалификации Устюгова было принято на основе данных, которые организация получила из Московской антидопинговой лаборатории. Устюгов завершил карьеру ещё в 2014 году.