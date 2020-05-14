Биатлонист Устюгов: видимо, кто-то охотится за российскими медалями

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов детально рассказал о причинах своей дисквалификации Международным союзом биатлонистов (IBU).



В феврале 2020 года IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы, в результате чего он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. В марте Евгений подал апелляцию на решение IBU.



«Мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD (Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда. — Прим. “Чемпионата”), в полном противоречии с конституцией IBU.



Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они “советуют мне перестать сопротивляться и что всё равно они найдут, за что меня дисквалифицировать”. Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю кто.



Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», — цитирует Устюгова ТАСС.

Генсек IBU — о дисквалификации Е. Устюгова: то, что сделали русские, невообразимо