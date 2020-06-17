Куклина — о тренировках: уже хочется заряжать на полную, но тренер просит себя сдерживать

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о подготовке к новому сезону, которую она индивидуально проходит в Санкт-Петербурге.
«Второй восьмидневный микроцикл подходит к своему логическому завершению. Погода установилась по-настоящему жаркая и летняя, хотя иногда Петербург изволит подкинуть охлаждающего града, не предупредив своих жителей.
Касательно тренировок: в целом всё проходит строго по плану, без срывов и подводных камней. Организм адекватно отзывается на нагрузку, успевает восстанавливаться и просит всё больше и больше! После майского адаптационного сбора, в июне уже хочется заряжать на полную, но тренер настоятельно просит себя сдерживать и не выходить за рамки составленного плана. Поэтому поддерживаю максимальную концентрацию, работаю вдумчиво и отслеживаю реакцию на нагрузку.
Кстати! Раз в неделю делаю полный биохимический анализ крови, который позволяет мне и моему тренеру отслеживать моё текущее состояние.
Спасибо всем кто помогает, участвует в процессе подготовки и поддерживает меня! Вы лучшие! Вместе мы победим», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
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