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Куклина — о тренировках: уже хочется заряжать на полную, но тренер просит себя сдерживать

Куклина — о тренировках: уже хочется заряжать на полную, но тренер просит себя сдерживать
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о подготовке к новому сезону, которую она индивидуально проходит в Санкт-Петербурге.

«Второй восьмидневный микроцикл подходит к своему логическому завершению. Погода установилась по-настоящему жаркая и летняя, хотя иногда Петербург изволит подкинуть охлаждающего града, не предупредив своих жителей.

Касательно тренировок: в целом всё проходит строго по плану, без срывов и подводных камней. Организм адекватно отзывается на нагрузку, успевает восстанавливаться и просит всё больше и больше! После майского адаптационного сбора, в июне уже хочется заряжать на полную, но тренер настоятельно просит себя сдерживать и не выходить за рамки составленного плана. Поэтому поддерживаю максимальную концентрацию, работаю вдумчиво и отслеживаю реакцию на нагрузку.

Кстати! Раз в неделю делаю полный биохимический анализ крови, который позволяет мне и моему тренеру отслеживать моё текущее состояние.

Спасибо всем кто помогает, участвует в процессе подготовки и поддерживает меня! Вы лучшие! Вместе мы победим», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

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