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Виктор Майгуров официально выдвинут кандидатом на должность президента СБР

Виктор Майгуров официально выдвинут кандидатом на должность президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Федерация биатлона Московской области (ФБМО) выдвинула кандидатом на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, сообщает официальный сайт ФБМО. Отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.

Кандидатом в состав членов Правления СБР от Подмосковья выдвинут Алексей Нуждов, а делегатом на конференцию стала Татьяна Аникеева.

После досрочного окончания сезона в российском биатлоне разгорелся скандал, связанный со сменой тренерского штаба. Сначала правление СБР утвердило кандидатуры Валерия Польховского и Владимира Королькевича, но президент СБР Владимир Драчёв не согласился с этим решением и тренерами стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Всё это привело к решению о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.

Драчёв призвал региональные федерации бойкотировать внеочередную конференцию СБР
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