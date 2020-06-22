Максим Максимов — о подготовке к сезону: в современном биатлоне нельзя терять время

Бывший биатлонист, а ныне один из тренеров сборной России Максим Максимов рассказал о начале подготовки к новому сезону.

«Когда я был действующим спортсменом, то мой сезон обычно заканчивался в конце марта всероссийскими стартами. Команда разъезжалась по домам без каких-либо тренировочных планов и заданий от тренеров. Каждый поддерживал форму по-своему (бегал, играл в футбол и т. д.). А кто-то вообще ничего не делал и просто отдыхал. Считаю, что это было неправильно.

Однажды я провёл эксперимент и начал подготовку к следующему сезону сразу по завершении предыдущего. И это принесло свои плоды: результаты пошли в гору, и сезон сложился для меня очень удачно.

Оглядываясь назад и анализируя всё то, что происходило со мной, я убеждён, что в современном биатлоне нельзя терять время, а использовать межсезонье максимально продуктивно. Но переход должен быть плавным: от соревновательных нагрузок к щадящему режиму занятий и постепенный возврат к пиковой мощности. В этот период есть возможность привести организм в порядок после массовой бомбёжки нервной системы соревновательными стартами и без проблем собрать себя после домашних пирожков. Это позволяет лучше сфокусироваться на новых целях», — написал Максимов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Максима Максимова в «Инстаграме».