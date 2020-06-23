Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента организации. Внеочередная конференция, на которой может быть выбран новый глава СБР, состоится 11 июля в Химках. Действующий президент СБР — Владимир Драчёв.
«Дорогие друзья! Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег — членов правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов на его внеочередной конференции.
Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы», — приводятся слова Майгурова на официальном сайте СБР.
Также сообщается, что Майгуров представит свою программу и ответит на вопросы СМИ на специальной пресс-конференции, которую он и его выборный штаб проведут в начале следующей недели в Москве. О дате, месте и точном времени пресс-конференции будет объявлено дополнительно.
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