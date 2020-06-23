Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Владимир Драчёв рассказал, где российская сборная может пройти подготовку к новому сезону

Владимир Драчёв рассказал, где российская сборная может пройти подготовку к новому сезону
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о планах по подготовке российской сборной к новому сезону. По словам Драчёва, пока у сборной есть три варианта для подготовки.

«У нас пока три места подготовки. У мужчин – Рыбинск. Мы готовим все документы, справки для подготовки именно в Рыбинске, ждём разрешения. Хорошо, что пока дали разрешение не проводить УМО в ФМБА, а привезти справки из регионов. У женщин пока рассматривается Ижевск (Удмуртия) или Чайковский (Пермский край). Тоже ждём разрешения от местных властей и Роспотребнадзора, а потом будем смотреть, где будет удобнее. Сейчас мы ждём всю документацию, и в ближайшее время можно будет говорить о сроках», — цитирует Драчёва РИА «Новости».

С 25 мая в России начали работать спортивные базы, расположенные в московском регионе. А уже в начале июня открылись и базы на юге России.

Драчёв рассказал, когда определится основной состав сборной России
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020