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Лидер болгарской сборной Анев поставил ультиматум национальной федерации

Лидер болгарской сборной Анев поставил ультиматум национальной федерации
Биатлон / Кубок мира 0

Лидер сборной Болгарии по биатлону Красимир Анев требует, чтобы глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска ушла в отставку. В противном случае 33-летний биатлонист грозится завершить карьеру, сообщает News.ru.

33-летний биатлонист отказался приехать на первый сбор команды. Причины недовольства Анева не известны.

С нового сезона со сборной Болгарии будут работать российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын. Они подписали контракты с Федераций биатлона Болгарии. При этом россияне пока не могут вылететь в Болгарию, чтобы начать работу со сборной на месте.

Норицын в прошлом сезоне работал с женской сборной России. Касперович был личным тренером Александра Логинова.

Касперович и Норицын могут пропустить сбор болгарских биатлонистов из-за отмены рейса
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