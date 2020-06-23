Лидер болгарской сборной Анев поставил ультиматум национальной федерации

Лидер сборной Болгарии по биатлону Красимир Анев требует, чтобы глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска ушла в отставку. В противном случае 33-летний биатлонист грозится завершить карьеру, сообщает News.ru.

33-летний биатлонист отказался приехать на первый сбор команды. Причины недовольства Анева не известны.

С нового сезона со сборной Болгарии будут работать российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын. Они подписали контракты с Федераций биатлона Болгарии. При этом россияне пока не могут вылететь в Болгарию, чтобы начать работу со сборной на месте.

Норицын в прошлом сезоне работал с женской сборной России. Касперович был личным тренером Александра Логинова.