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Дмитрий Васильев отказался от борьбы за пост главы СБР

Дмитрий Васильев отказался от борьбы за пост главы СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, Дмитрий Васильев сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России. Ранее сообщалось, что его на этот пост выдвинула Федерация биатлона Санкт-Петербурга.

«Хочу поблагодарить за поддержку российские регионы и таких авторитетных специалистов, как Анатолий Алябьев и Александр Тихонов. Для того чтобы реализовывать масштабные планы по развитию российского биатлона нужно соответствующее финансирование, а мне его сейчас не подтвердили, так как потенциальным инвесторам в разгар эпидемии коронавируса пока не до спонсорства.

Занимать же кресло просто так и получать должность ради должности никогда не было моей целью. Я бы хотел изменить в корне состояние нашего биатлона. На полумеры в виде места в правлении я также не согласен, потому что российский биатлон нуждается в глобальных, а не косметических изменениях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене», — цитирует Васильева News.ru.

11 июля состоится отчётно-выборная конференция. На ней может быть избран новый глава организации. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.

В Федерации биатлона Санкт-Петербурга сообщили о выдвижении Васильева на пост главы СБР
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