Дмитрий Васильев отказался от борьбы за пост главы СБР

Российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, Дмитрий Васильев сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России. Ранее сообщалось, что его на этот пост выдвинула Федерация биатлона Санкт-Петербурга.
«Хочу поблагодарить за поддержку российские регионы и таких авторитетных специалистов, как Анатолий Алябьев и Александр Тихонов. Для того чтобы реализовывать масштабные планы по развитию российского биатлона нужно соответствующее финансирование, а мне его сейчас не подтвердили, так как потенциальным инвесторам в разгар эпидемии коронавируса пока не до спонсорства.
Занимать же кресло просто так и получать должность ради должности никогда не было моей целью. Я бы хотел изменить в корне состояние нашего биатлона. На полумеры в виде места в правлении я также не согласен, потому что российский биатлон нуждается в глобальных, а не косметических изменениях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене», — цитирует Васильева News.ru.
11 июля состоится отчётно-выборная конференция. На ней может быть избран новый глава организации. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.
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