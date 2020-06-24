Президент Федерации биатлона Болгарии рассказала о сути конфликта с лидером сборной Аневым

Президент Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска рассказала о конфликте с лидером сборной Красимиром Аневым. 33-летний биатлонист потребовал, чтобы Дафовска покинула свой пост. В противном случае он пригрозил завершить карьеру.

«Нет ни одной федерации, которая бы управлялась в одиночку. У нас в совете девять человек, совет принимает решения. Важнейшие решения не принимаются в одиночку.

Анев обвиняет лично меня, но это не удивляет. Ещё в 2013 году он заявил, что хочет готовиться вне команды. И все наши проблемы начались после того, когда он пошёл против тренера.

Мы пытались с ним связаться всю неделю, но он не берёт трубку, не отвечает на звонки генсекретаря и тренера. У меня нет никаких проблем с Аневым или личных отношений, они есть у него со мной», — цитирует Дафовску DIR.

В новом сезоне с болгарскими биатлонистами будут работать российские специалисты Виталий Норицын и Александр Касперович.