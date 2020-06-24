Президент Федерации биатлона Болгарии рассказала о сути конфликта с лидером сборной Аневым

Президент Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска рассказала о конфликте с лидером сборной Красимиром Аневым. 33-летний биатлонист потребовал, чтобы Дафовска покинула свой пост. В противном случае он пригрозил завершить карьеру.
«Нет ни одной федерации, которая бы управлялась в одиночку. У нас в совете девять человек, совет принимает решения. Важнейшие решения не принимаются в одиночку.
Анев обвиняет лично меня, но это не удивляет. Ещё в 2013 году он заявил, что хочет готовиться вне команды. И все наши проблемы начались после того, когда он пошёл против тренера.
Мы пытались с ним связаться всю неделю, но он не берёт трубку, не отвечает на звонки генсекретаря и тренера. У меня нет никаких проблем с Аневым или личных отношений, они есть у него со мной», — цитирует Дафовску DIR.
В новом сезоне с болгарскими биатлонистами будут работать российские специалисты Виталий Норицын и Александр Касперович.
- 24 июня 2020
-
09:38
-
00:14
- 23 июня 2020
-
23:31
-
21:43
-
19:57
-
19:16
-
17:23
-
14:50
- 22 июня 2020
-
19:59
-
16:28
-
14:19
-
10:19
-
00:52
- 20 июня 2020
-
22:25
-
20:39
-
19:03
- 19 июня 2020
-
11:39
- 18 июня 2020
-
16:31
- 17 июня 2020
-
23:01
-
20:23
-
18:09
-
15:00
-
13:00
-
11:59
- 16 июня 2020
-
20:03
-
17:16
-
13:57
-
12:47
-
09:59
-
00:59
-
00:24
- 15 июня 2020
-
23:10
-
21:57
-
21:38
-
18:49