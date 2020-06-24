В СБР предложили сделать выборы главы организации тайными

Олимпийский призер и бывший тренер сборных СССР и России по биатлону, который ныне возглавляет выборную комиссию Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов заявил, что грядущие выборы главы организации могут быть тайными.
«Нам поставлена задача о проведении чётких и честных выборов без проблем. Я предлагаю, чтобы голосование было тайным. Открытое приведёт к тому, что некоторые воздержатся от голоса, в связи с чем могут быть проблемы», — цитирует Привалова «Р-Спорт».
Отчётно-выборная конференция СБР, на которой должны пройти выборы, состоится 11 июля в Химках. Ранее стало известно об официальном выдвижении кандидатом на должность президента СБР Виктора Майгурова и Ольги Зайцевой.
После досрочного окончания сезона в российском биатлоне разгорелся скандал, связанный со сменой тренерского штаба. Сначала правление СБР утвердило кандидатуры Валерия Польховского и Владимира Королькевича, но президент СБР Владимир Драчёв не согласился с этим решением, и тренерами стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Всё это привело к решению о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.
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