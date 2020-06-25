Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Владимир Драчёв объявил об участии во внеочередных выборах президента СБР

Владимир Драчёв объявил об участии во внеочередных выборах президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил об участии во внеочередных выборах главы организации. Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. Сегодня, 25 июня, истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Напомним, свою кандидатуру также выдвинул трёхкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров.

54-летний Драчёв — чётырёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира сезона-1995/1996.

Ранее известный немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал выдвижение Ольги Зайцевой в правление СБР.

Хайо Зеппельт отреагировал на выдвижение Ольги Зайцевой в правление СБР
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020