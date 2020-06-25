Владимир Драчёв объявил об участии во внеочередных выборах президента СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил об участии во внеочередных выборах главы организации. Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. Сегодня, 25 июня, истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Напомним, свою кандидатуру также выдвинул трёхкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров.

54-летний Драчёв — чётырёхкратный чемпион мира по биатлону, двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира сезона-1995/1996.

Ранее известный немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал выдвижение Ольги Зайцевой в правление СБР.