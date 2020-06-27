Цветков: прокатился по Вологодскому району на велосипеде, чудом избежал полёта в кювет

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от велотренировки. Спортсмен рассказал, как едва не попал в ДТП из-за действий водителя автомобиля.
«Кайф! Погода просто класс. Прокатился по Вологодскому району, маршрут просто супер. Жаль только, в нашей стране езду на велосипеде по дорогам общего пользования нельзя назвать безопасной. Сегодня чудом избежал полёта в кювет, когда водитель пошёл на обгон при встречном потоке», — написал Цветков в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлониста.
Цветков не попал в расширенный список биатлонистов, которые будут готовиться к сезону-2020/2021 в составе сборной России. В минувшем сезоне Максим не принимал участия в международных стартах, выступал на внутрироссийских соревнованиях.
Золотую медаль чемпионата мира 28-летний Цветков выиграл на мировом первенстве 2017 года, победив в мужской эстафете. В 2014-м стал чемпионом Европы, в 2017-м — победителем Всемирных военных игр.
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