Олимпийский чемпион Попов: буду поддерживать на выборах президента СБР Майгурова

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Попов сообщил, что будет поддерживать на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Помимо Майгурова на пост претендует действующий президент организации Владимир Драчёв.

«Плохо, что возникла такая ситуация, при которой по истечение двух лет президентства Владимира Драчёва приходится созывать внеочередную конференцию. Но раз уж так сложилось, то надо принимать кардинальные меры и двигаться вперёд.

Я всегда поддерживал и поддерживаю Виктора Майгурова, поэтому морально буду с ним.

Виктор и в молодом возрасте показывал стабильные результаты, и наставники видели, как он трудится. Майгуров не обладал сверхталантом, как, допустим, Бьорндален или Сергей Чепиков, но он работал больше других. За счёт трудолюбия Виктор и добился больших успехов.

И в команде он умел создавать хороший микроклимат – всегда был дружелюбным, готовым прийти на помощь. К тому же Майгуров был надёжным командным бойцом.

Даже на своей первой Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, выступая тогда ещё за белорусскую сборную, он на первом этапе эстафеты не стушевался в компании именитых соперников и закончил свой отрезок среди лидеров», — цитирует Попова «Тюменская арена».