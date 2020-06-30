Драчёв допустил, что останется в правлении СБР даже в случае поражения на выборах

Действующий глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не исключает варианта, при котором он согласится работать в правлении организации даже в случае поражения на предстоящих внеочередных выборах её президента.
Внеочередная отчётно-выборная конференция состоится в следующую субботу, 11 июля. Единственным конкурентом Драчёва является Виктор Майгуров.
«Символично, что в правление меня выдвинула одноимённая с Владимиром федерация. Готов ли я буду работать в правлении, если оставлю пост президента? Как карта ляжет, но такой вариант не исключаю», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Срок полномочий Драчёва истекает в мае 2022 года. Выборы президента могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.
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