Владимир Драчёв лишился возможности избраться в правление СБР

Действующий глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не сможет избраться в совет правления организации в случае поражения на грядущих выборах президента СБР. Об этом сообщает глава федерации биатлона Владимирской области Сергей Дёмин.



Напомним, 11 июля состоятся внеочередные выборы главы СБР — в качестве кандидатов на пост заявлены Драчёв и Виктор Майгуров. Драчёв был выдвинут от федерации биатлона Республики Карелия. При этом он заявил, что в случае поражения на выборах будет претендовать на место в правлении организации — на эту должность он должен был выдвигаться от Владимирской области. Теперь же стало известно, что от этого региона выдвигается глава местной федерации Дёмин.



«На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было. Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение.



Я был крайне удивлён, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе чёрным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР», — цитирует Дёмина ТАСС.