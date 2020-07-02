Майгуров обвинил Драчёва в невыполнении предвыборной программы

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров раскритиковал действующего президента организации Владимира Драчёва за невыполнение предвыборной программы. Драчёв стал президентом СБР в мае 2018 года.

Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля, единственным конкурентом Майгурова, претендующего на пост президента, является Драчёв.

«Я не уверен, что Драчёв будет делать программу на выборы. Его программа два года назад практически не выполнена. Я готов подписаться под письмом ветеранов. Было обещано много, но не сделано. Работа аудита не сделана. Ревизионная работа тоже не собиралась. Совет не проводился тоже в силу каких-то причин, президенту виднее почему.

Возникли разногласия внутри членов правления. Решения, которые принимались, не исполнялись президентом. Некоторые искренне высказывались президенту. Каждый из нас равен, мы живём в демократической стране. Неисполнение решений стало проявляться очень ярко в последние полгода. Члены правления — все люди состоявшиеся и не смогли с этим мириться. Поэтому мы и приняли решение о созыве», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.