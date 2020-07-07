Адвокат биатлонисток: Родченков попал в ситуацию, когда его жизнь зависит от его же слов

Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на слушаниях в CAS, высказал мнение, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уже не может отказаться от своих показаний, хотя даже на Западе им уже не так и доверяют. Доказательством тому стала статья в немецком издании Spiegel, журналисты которого по результатам собственного расследования согласились с доводами защиты российских биатлонисток.

«Он наговорил много вещей, которые не соответствуют действительности. Всё это становится очевидным при независимом исследовании документов. Но мне ясно, что Родченков продолжит говорить то, что от него хотят услышать. Он попал в ситуацию, когда его жизнь и благополучие зависят от его же слов. Поэтому сейчас он не сможет опровергнуть ранее сказанное. Фильмы, книги, интервью, предоставление показаний в различные дела — всё это для него является источником дохода и гарантией безопасности. Нам вряд ли стоит ожидать от него правдивых показаний. Очевидно, если у свидетеля есть заинтересованность, то это уже является основанием как минимум для критического анализа всего, что он говорит. А у Родченкова она, безусловно, есть», — приводит слова Панича RT.