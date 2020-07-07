А. Резцова: Виролайнен способна выйти на уровень сборной, который сейчас очень слабый

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о подготовке дочерей к новому сезону и причинах отсутствия Кристины Резцовой на первом сборе основной команды.

«Кристина приболела. Нет, не коронавирус. Сейчас состояние нормальное. Думаю, ко второму сбору приступит к работе с основной командой.

Не предлагала ли Кристине потренировать её? Нет, такой идеи никогда не возникало. Я окончила физкультурный институт, но я не тренер, тем более дочери. Могу только поддержать как психолог. В прошлом сезоне Кристина выиграла две серебряные медали на чемпионате Европы, а вот на чемпионате мира её не поставили ни на одну гонку.

Не собралась ли Кристина перейти в другую сборную? Нет! В прошлом году ей говорила: «У нас сложная ситуация. Может, будешь выступать за Белоруссию?» Она ответила: «Нет, мама, только за свою страну».

Способна ли Дарья Виролайнен подняться в основной состав? Конечно! Весь прошлый сезон она тренировалась, хотя было тяжело с маленьким ребенком. Но Дарья – очень целеустремленная. Она способна выйти на уровень женской сборной России, который сейчас очень слабый.

Помогаю ли Дарье с ребенком? К сожалению, я не могу помогать, потому что они живут в Финляндии. Только чуть-чуть, когда приезжают сюда», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».