Ульяна Кайшева будет готовиться к сезону отдельно от сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева решила начать подготовку к сезону-2020/2021 по индивидуальному плану, от сборов в составе сборной России по биатлону она отказалась. Об этом сообщил старший тренер резерва женской сборной России Сергей Коновалов.
Вчера, 8 июля, резервная команда начала первый предсезонный сбор. Он проходит в Чайковском (Пермский край) и продлится до 28 июля.
«Кайшева изъявила желание остаться на самоподготовке, работать индивидуально с региональной командой», — приводит слова Коновалова ТАСС.
Ульяне Кайшевой 26 лет, она представляет Удмуртскую Республику. В 2012 году она выиграла юношеские Олимпийские игры в Инсбруке, в 2013-м стала четырёхкратной чемпионкой мира среди девушек. Она была в числе четырёх российских биатлонистов, которых допустили к участию в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
В сезоне-2019/2020 Кайшева выступила на чемпионате Европы и в одной гонке Кубка мира: в Нове-Месте она заняла 86-е место в спринте.
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