Богалий объяснила, в чём сборная России по биатлону уступает Норвегии, Франции и Беларуси

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий объяснила, в чём сборные Норвегии и Франции по биатлону, превосходят российскую национальную команду. По её мнению, российские спортсмены не столь качественно занимаются на самоподготовке, как их зарубежные коллеги.

«Если спортсмен может готовиться индивидуально, имеет навыки подготовки вне команды, то почему бы и нет? Другое дело, что спортсмен сам оплачивает свою подготовку, так как она не является централизованной.

И ещё важный момент: ответственность за свою подготовку несёт именно спортсмен. Мы же все, условно, только в определённый момент приходим в команду. Соответственно спортсмены сейчас готовятся к сезону. Они должны чётко понимать цели и задачи на предстоящий сезон: исправить ошибки, улучшить скоростные качества, скорострельность, увеличить силу.

Сборная команда – это не детский сад. В этом мы очень сильно проигрываем норвежцам, французам, белорусам и другим. Там ребята анализируют сезон, понимают, чего им не хватает, и идут работать над тем, что у них не получилось. Плюс стараются не потерять те сильные качества, которые уже имеют. Тут в целом нужно работать более индивидуально и более точно», — цитирует Богалий «Спорт день за днём».