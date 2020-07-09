Губерниев: не удивлюсь, если кандидатура Майгурова останется в одиночестве

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), на которой могут избрать нового главу организации. Напомним, мероприятие состоится 11 июля и пройдёт в онлайн-формате.

Действующим президентом СБР является Владимир Драчёв, избранный на должность в мае 2018 года. Его единственным конкурентом на предстоящих выборах является Виктор Майгуров, вице-президент организации.

«Есть у меня ощущение, что Виктор Майгуров становится явным фаворитом гонки за кресло президента СБР! Почему? А вот потому! Выборы послезавтра!

P. S. Не удивлюсь, если вообще кандидат останется в одиночестве», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.