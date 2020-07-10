Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объявил о сложении с себя полномочий президента организации. Напомним, Драчёв является депутатом Госдумы РФ.
Таким образом, единственный кандидат на пост президента СБР — вице-президент организации Виктор Майгуров, выборы состоятся 11 июля.
«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе.
Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.
Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», — приводятся слова Драчёва на сайте СБР.
- 10 июля 2020
-
09:45
-
09:19
-
00:32
- 9 июля 2020
-
18:00
-
15:17
-
13:28
-
13:16
-
12:48
-
11:18
-
10:37
-
00:50
- 8 июля 2020
-
23:48
-
22:38
-
21:07
-
11:41
-
09:43
- 7 июля 2020
-
22:10
-
21:54
-
20:39
-
16:28
-
15:55
-
13:36
-
12:21
-
09:52
-
00:17
-
00:03
- 6 июля 2020
-
22:08
-
19:58
-
19:40
-
13:01
- 5 июля 2020
-
22:37
-
12:09
-
11:53
-
11:30
-
11:07