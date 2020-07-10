Президент ОКР Поздняков отреагировал на уход Драчёва с поста президента СБР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
«Для решения любой, даже самой сложной проблемы в первую очередь необходима консолидация усилий, работа на результат единой командой. Нашему биатлонному сообществу было жизненно необходимо выстроить свою деятельность именно таким образом. Вопросов накопилось очень много: это и восстановление членства в IBU, и подготовка сборных команд, и финансирование организации. Антагонизм, возникший в руководящих органах Союза биатлонистов России, нормализации ситуации тоже, очевидно, не способствовал.
Понимаю и уважаю решение Владимира Драчёва отказаться от участия в выборах президента, оно наверняка было непростым. Вместе с тем хочу поблагодарить Владимира Петровича за большую проделанную работу в трудный и неоднозначный для российского биатлона период времени и пожелать ему профессиональных успехов в дальнейшем», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».
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